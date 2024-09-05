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Giriş Tarihi: 5.9.2024

Genç Yusuf cinayet kurbanı

Çatı ustası olan Yusuf Çetin geçirdiği trafik kazasından sonra çıkan arbedede bıçaklanarak öldürüldü. Katil, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

Cengiz PARLAYAN
TEVFİK KARA
Genç Yusuf cinayet kurbanı
Kırşehirli Yusuf Çetin'in (20) katil zanlısı olarak 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. B59 numaralı otobanda işlenen cinayetin üzerine harekete geçen polis, cinayetin bir kavgadan sonra işlendiğini düşünüyor. Buna göre Çetin, kavgada bıçaklanarak öldürüldü.




KÜÇÜK bir trafik kazasının ardından ikili arasında arbede yaşandığı öğrenildi. Kısa süre önce evlenen Çetin'in aracında bulunan kişi, zanlının aracının plakasını polise verince, zanlı yakalandı. Alman basını, katil zanlısının da Türk olduğunu yazdı.
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Genç Yusuf cinayet kurbanı
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