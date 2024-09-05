Scholz sığınma hakkını savundu

Muhalefette olan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Solingen'deki saldırının ardından Başbakan Olaf Scholz ile görüşerek, Suriye ve Afganistan'dan artık mülteci kabul edilmemesini istedi. Scholz ise bireysel sığınma hakkına bağlı kalacaklarını ve bunun Anayasa'da yer aldığına dikkat çekerek bu talebi reddetti.Başbakan Scholz, hakkında sınırdışı kararı bulunan mültecilerin ise ülkeden gönderilmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirtti. Başbakan aynı zamanda sınır kontrollerini de savundu. CDU lideri Merz görüşmeden sonra geri adım atarken, Yeşiller Partisi Merz'i "yangına körükle gitmekle" suçladı.