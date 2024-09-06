Faciayı Müslüman kadınlar önledi

Müslüman kadınların cesurca kadının karşısına dikildiği ve hayatları pahasına diğer yolcuları korumayı başardığı açıklandı. Saldırgana müdahale sırasında kadınlardan birinin de yaralandığı öğrenildi. Siegen Belediye Başkanı Steffen Mues, "Kadın yanındaki 19, 21 ve 23 yaşındaki üç genç erkeği yaraladıktan sonra, saldırganın arkasında çocuklarıyla birlikte seyahat eden Müslüman 3 kadın korkmadan hemen saldırganın üzerine çullanmış" dedi.Kadınların bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirdiğini söyleyen Mues, "Ancak bu kahraman kadınlardan bir tanesi bu esnada yaralanmış. Bu üç kahraman kadın olmasa, olayın boyutları daha farklı olabilirdi. Hatta Siegen, şimdi Solingen gibi olabilirdi. Bu üç Müslüman kahraman kadının sayesinde Solingen gibi facia yaşamadık" diye konuştu. Kadınlara, Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul de özel olarak teşekkür etti.Olaydan hemen sonra Siegen'e gelen Bakan Reul, "Üç kahraman kadının korkmadan olaya müdahale etmeleri bir faciayı önlemiş. Hele onların göçmen kökenli olduğunu öğrendiğimde daha da gururlandım. Canları pahasına saldırgana müdahale ederek, olası bir katliamı önlediler. Bu toplum bizim düşündüğümüzden daha güçlü ve cesur" dedi. Saldırganı etkisiz hale getirirken yaralanan Müslüman kadın, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.