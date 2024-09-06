Festivalin yıldızı Koro Turco oldu

Gütersloh Belediyesi ve STK'ların ortaklaşa düzenledikleri festivale gelenler, keyifli anlar yaşadı. Koro Turco Derneği'nin Başkanı Cem Özel, "Sahnede 12 dakika kaldık. Selam isimli şarkıyı Türkçe, Arapça ve İbranice seslendirip barışın önemini vurguladık" dedi. 2. şarkı olarak Madonna'nın La İsla Bonita şarkısını seçtiklerini anlatan Özel, "İkinci şarkıyı İngilizce okuyup bir kıtasını Türkçe'ye çevirdik ve öyle söyledik. Son olarak Sevme Zamanı'nı seslendirdik. Üç şarkı da katılımcıların çok hoşuna gitti" diye konuştu.