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Giriş Tarihi: 6.9.2024

Festivalin yıldızı Koro Turco oldu

Uluslararası Gütersloh Festivali’ne katılan Koro Turco, 12 dakika sahne aldığı festivalde coşturdu. Koro, bir şarkıyı üç dilde söyledi

TEVFİK KARA
Festivalin yıldızı Koro Turco oldu
Gütersloh Belediyesi ve STK'ların ortaklaşa düzenledikleri festivale gelenler, keyifli anlar yaşadı. Koro Turco Derneği'nin Başkanı Cem Özel, "Sahnede 12 dakika kaldık. Selam isimli şarkıyı Türkçe, Arapça ve İbranice seslendirip barışın önemini vurguladık" dedi. 2. şarkı olarak Madonna'nın La İsla Bonita şarkısını seçtiklerini anlatan Özel, "İkinci şarkıyı İngilizce okuyup bir kıtasını Türkçe'ye çevirdik ve öyle söyledik. Son olarak Sevme Zamanı'nı seslendirdik. Üç şarkı da katılımcıların çok hoşuna gitti" diye konuştu.
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Festivalin yıldızı Koro Turco oldu
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