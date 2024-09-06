VW’deki büyük kriz Almanya’yı etkileyecek

Volkswagen'in büyük bir kriz içinde olduğu ve otomotiv devinin artık eski kârları yapamadığı için fabrika kapatmasının kaçınılmaz olduğu bildiriliyor. VW, sadece fabrika kapatmakla kalmayacak, birçok kişiyi de işten çıkaracak. VW patronlarının çalışanlar ile yaptığı toplantıda da gerginlik çıktı. VW'deki krizin tüm Almanya'yı etkilemesinden endişe ediliyor.VW İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Eğer bir kriz varsa, bu sadece Volkswagen AG'nin 120 bin çalışanıyla ilgili değildir. Kriz Aşağı Saksonya'yla, Almanya'yla ilgilidir" dedi. Uzmanlar, "VW öksürürse, Almanya grip olur" diyerek, VW'nin Alman ekonomisi için Yunanistan ile olan tüm dış ticaretinden önemli olduğuna dikkat çekti.