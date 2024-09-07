Irkçı afişlerle göçmenleri hedef gösterdiler

Bıçaklarıyla dünyaca üne sahip olan Solingen'de ırkçılar şehrin girişindeki, "Bıçak Şehri Solingen" yazısını, "Bıçak göçünün merkezi" olarak değiştirdi. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı saldırıdan sonra harekete geçen ırkçılar, şehrin birçok yerine ve saldırı noktası yakınına yasadışı afişler astı.Irkçılar böylece, bıçaklama olaylarının tümünü göçmenlere mal etmeye çalıştı. Afişlerin asılmasından sonra devlet güvenlik dairesi soruşturma başlattı. Wuppertal Polisi konuyu araştırdıklarını bildirirken, Solingen Belediyesi ise afişleri halkı kışkırtma olarak nitelendirdi ve hemen kaldırttı.