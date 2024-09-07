Sıla Yolu’nda 80 yaşındaki delikanlı

Hollanda'ya 1967 yılında geldiğini anlatan Ahmet İrgi (80), 1990'lardaki Yugoslavya savaşı hariç her yıl arabasıyla Türkiye'ye gittiğini söyledi. İrgi, "57 yıl içinde yüzlerce kez arabayla Türkiye'ye gittim. Eskiden yollar tek şeritti ve çok kötüydü. Çok kaza olurdu. Şimdi yollar düzeldi. Daha rahat gidiliyor. Arabalarda klima yoktu. Çok büyük zorluklarla gidip gelirdik. Şimdiki nesil bu konuda çok şanslı. Yok yok" dedi.Bursalı Ahmet İrgi, "Kaza olunca yolun açılması en az 15 saat sürerdi. Allah'a şükür bugüne kadar kaza yapmadım. Uykum geldiğinde kenara çekip uyurum. Önümdeki araçla olan mesafeye dikkat ederim. Mesafenin beş metre değil, en az 15 metre olmasına dikkat ederim. Tek başıma yolculuk yaparım, çünkü kendime adapte olursam yolumu bilirim. Kaza nedenlerinin başında dikkatsizlik ve bir de tecrübesizlik gelir" dedi.Bursa İnegöl'den 1967 yılında Hilversum şehrine geldiğini söyleyen İrgi, "Ford marka arabasıyla Türkiye'ye tatile gelen abim Yusuf, Hollanda'ya gelmemi istedi. 'Seni Hollanda'ya götüreceğim' dedi. Ben de onunla birlikte gittim. 1969 yılında evlendim ve eşim Hilmiye'yi Hollanda'ya götürdüm. Philips gibi fabrikalarda çalıştım. Geri dönme hayalleri kurarken üç evladımdan altı torun sahibi oldum" diye konuştu.