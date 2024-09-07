SPD’li vekiller Scholz’u topa tuttu

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekilleri, Başbakan Olaf Scholz ve onun iletişim stratejisine tepki gösterdi. SPD Meclis Grubu'nun yaptığı kapalı toplantıda milletvekillerinin, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ve başkanlığını yaptığı Federal Basın Bürosu'na (BPA) yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ortaya çıktı.Vekiller, Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'ı yetersiz kalmakla suçladı ve Solingen'deki bıçaklı terör saldırısından sonra CDU Lideri Friedrich Merz'in daha çok ön planda olduğunu, başbakan gibi davrandığını belirtti. Basın bürosunu pasif kalmakla suçlayan vekiller, "ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirilmesi konusu da anlatılamadı" dedi.