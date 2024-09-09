Scholz: Yeniden aday olacağım

Başbakan Olaf Scholz, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlerde partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) tekrar hükümete geleceklerine ve kendisinin de başbakan olacağına inandığını söyledi. Anket sonuçlarının çok zayıf olduğu hatırlatılan Scholz, "Anketler göstermese de siyasi hayatımda zaten çok sayıda seçim kazandım. Bu bana güven veriyor" dedi.Scholz, başbakan adaylığını mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius'a bırakıp bırakmayacağını düşünmediği yönündeki soruya ise, "Boris Pistorius da diğerleri gibi benim tekrar başbakan olmamı istiyor" cevabını verdi. Yapılan tüm anketlerde Boris Pistorius, "Başbakan adayı kim olsun" anketlerinin hepsinde önde görünüyor. Halen SPD'nin oy oranı yüzde 14 seviyesinde.