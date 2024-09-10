Doktor hataları 17 bin can aldı

Yanlıştedavi veya doktor hatası nedeniyle binlerce şikâyet olmasına rağmen, bunların çok büyük bölümü kanıtlanamadı. 12 bin 438 kişi yanlış tedavi veya doktor hatası nedeniyle şikâyette bulunsa da, sağlık sigortaları 3 bin 160 kişiye yanlış tedavi uygulandığını kabul etti. Bilirkişi raporlarına göre hatalı tedavilerden ötürü 75 kişi öldü. Ancak bu sadece resmi olarak kabul edilen.Uzmanlar,Almanya'da yanlış tedaviden hayatını kaybeden ve zarar görenlerin daha yüksek olduğunu, ancak ülkede doktor hatasını kabul ettirmek imkânsız olduğu için binlerce vakanın değerlendirmeye dâhil edilmediğine dikkat çekti. Alman Hastaları Koruma Vakfı üyesi Eugen Brysch, "Maalesef ülkemizdeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde hatayı kabul etme kültürü yok" diye konuştu.TIBBİ Hizmet Birliği Başkanı Stefan Gronemeyer ise hastane ve yaşlı bakım evlerinde her yıl ortalama 17 bin kişinin hayatını kurtarma imkânı olduğu halde kurtarılamadığını söyledi. Gronemeyer, "Zaten hekim hatalarını kanıtlamak mucize sayılıyor. 75 rakamı gerçek değil. Aydınlatılmayan binlerce vaka var. Bu hataların bildirilmesi gereken bir merkez kurulmalı" dedi.