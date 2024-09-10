Türkspor lokal için kollarını sıvadı

TÜRKSPOR önce üyelerden bağış ve aldığı borçlarla 40 bin euro topladı. Lokal için 80 bin euroya ihtiyacı olan Türksporlu gençler, sponsorlu bir reklam panosu hazırladı. Futbol sahası şeklindeki reklam panosu parsel parsel satıldı. En düşük parsel 50 euroya verildi. İşyerlerine daha büyük parseller sunuldu. Satışlardan 40 bin euro toplandı.Ekimde açılacak lokalin inşaatının sürdüğünü söyleyen Türkspor Başkanı Gökalp Uysal (34), "Hep geçici olarak barınmaya çalıştık. Malzemeyi parayla aldık ama işçiliğini imece usulü yaptık. 80 metrekare büyüklüğündeki lokal ekimde açılacak" dedi.