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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Hâkim ve savcılar tasarrufa isyan etti

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde görev yapan hâkim ve savcılar, hükümetin tasarruf planına karşı çıktı. Hâkimler Birliği, hukukta tasarruf olamayacağı hatırlatması yaptı

TEVFİK KARA
Hâkim ve savcılar tasarrufa isyan etti
Alman Yargıçlar Birliği'nin (DRB) Kuzey Ren Vestfalya (NRW) şubesi, yargıdaki kötü çalışma koşullarını ve eyalet hükümetinin tasarruf planlarını eleştirdi. Birliğin genel müdürü Prof. Dr. Gerd Hamme, yargıda moralin dip noktasına ulaştığını belirtti. Hamme, "1997'den beri NRW'de hâkim olarak çalışıyorum ve bu kadar büyük memnuniyetsizlik görmedim" dedi. DRB NRW Başkanı Christian Friehoff da sorunların, normal çalışma süresinin en az yüzde 20 oranında uzamasına neden olduğunu vurguladı, çalışmanın ağır ilerlediğini ifade etti. Friehoff, "Sık IT sistem kesintileri çalışmayı engelliyor" dedi.
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Hâkim ve savcılar tasarrufa isyan etti
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