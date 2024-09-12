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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Ayrımcılık kriziyle karşı karşıyayız

Almanya’nın Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, ayrımcılığa uğrayanların sayısının tırmandığını söyledi. Ataman, ayrımcılık konusunun krize dönüşebileceğini belirtti

Ayrımcılık kriziyle karşı karşıyayız
Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, ayrımcılığa ilişkin hazırlanan raporu tanıttı. Daire Başkanı Ferda Ataman, ülkede ayrımcılığa uğradığını ifade eden insanların sayısının giderek arttığını, nefret suçlarında da artış görüldüğünü belirtti. Ferda Ataman, insanları ayrımcılığa karşı koruması gereken Eşit Muamele Yasası'nın zayıf ve eksik olduğunu söyledi.

TALEPLER SONUÇSUZ KALDI
Pek çok insanın kendisine, 'Burada hala güvende miyim? Almanya beni ve ailemi korumak için ne yapıyor?' diye sorduğunu aktaran Ataman, "Ülke ayrımcılık kriziyle karşı karşıya" sözlerini sarf etti. Aylardır Federal Adalet Bakanlığı'ndan Genel Eşit Muamele Yasası'nın (AGG) değiştirilmesini talep ettiğini belirten Ataman, talebin sonuçsuz kaldığını anlattı.



'10 BİN KİŞİYE YARDIMCI OLAMADIK'
Daireye 2021 ile 2023 yılları arasında 20 bin 618 danışma talebi kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Ataman, sadece yarısına yakın bir kısmında mağdurlara somut olarak yardımcı olabildiklerinin altını çizdi. Ataman, bunun temel nedeninin mevcut yasanın özellikle polis, adalet veya diğer devlet kurumlarından kaynaklanan ayrımcılık vakalarını kapsamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Duru Eylül DUVAN / BERLİN

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Ayrımcılık kriziyle karşı karşıyayız
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