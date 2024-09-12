Ayrımcılık kriziyle karşı karşıyayız

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, ayrımcılığa ilişkin hazırlanan raporu tanıttı. Daire Başkanı Ferda Ataman, ülkede ayrımcılığa uğradığını ifade eden insanların sayısının giderek arttığını, nefret suçlarında da artış görüldüğünü belirtti. Ferda Ataman, insanları ayrımcılığa karşı koruması gereken Eşit Muamele Yasası'nın zayıf ve eksik olduğunu söyledi.Pek çok insanın kendisine, 'Burada hala güvende miyim? Almanya beni ve ailemi korumak için ne yapıyor?' diye sorduğunu aktaran Ataman, "Ülke ayrımcılık kriziyle karşı karşıya" sözlerini sarf etti. Aylardır Federal Adalet Bakanlığı'ndan Genel Eşit Muamele Yasası'nın (AGG) değiştirilmesini talep ettiğini belirten Ataman, talebin sonuçsuz kaldığını anlattı.Daireye 2021 ile 2023 yılları arasında 20 bin 618 danışma talebi kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Ataman, sadece yarısına yakın bir kısmında mağdurlara somut olarak yardımcı olabildiklerinin altını çizdi. Ataman, bunun temel nedeninin mevcut yasanın özellikle polis, adalet veya diğer devlet kurumlarından kaynaklanan ayrımcılık vakalarını kapsamakta yetersiz kaldığını vurguladı.