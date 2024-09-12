İltica zirvesi başarısız oldu

Almanya'da son günlerin gündem maddesinin başında gelen kontrolsüz göç ve sığınmacılar konusunda koalisyon ortakları ile ana muhalefet partilerinin buluşması sonuçsuz kaldı. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan hükümet, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Berlin'de gerçekleştirilen İltica Zirvesi sonrası birbirlerini suçladı. Hükümet ortakları, CDU/ CSU'dan uygulanabilir öneri almadıklarını savundu.CDU lideri Friedrich Merz ise zirvenin hemen ardından, Başbakan Olaf Scholz'un liderliğini sorguladı ve hükümetin lidersiz olduğunu söyledi. Uzlaşmazlığın, sığınmacıların gelecekte doğrudan Almanya sınırından reddedilip reddedilemeyeceği sorusu üzerine ortaya çıktığı belirtildi. CDU/ CSU, iktidarı sınırlarda kapsamlı reddetme gerçekleştirebilecek konumda görmediğini söyledi.