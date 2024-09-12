Tarihi köprü gece yarısı çöktü

Üzerinden tramvay hattı da geçen Carola Köprüsü'nün bir bölümü önceki gece saatler 03.00'ü gösterdiğinde büyük gürültüyle çöktü. Gece boyunca iki tramvay hattının çalıştığı, ancak çökme sırasında köprü üzerinde tramvay ve yaya bulunmamasının mucize gibi olduğu ifade edildi. Köprünün tamamında çökme tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Köprünün önümüzdeki yıl bakıma alınmasının planlandığı belirtildi. Dresden'in en önemli yapılarından biri olan köprü, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmış ve Doğu Almanya döneminde dört şeritli otoyol köprüsü olarak yeniden inşa edilmişti.