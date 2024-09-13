Ordu 100 yılda anca toparlanır

KİEL Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün (IfW) araştırmasından, Alman Ordusu'nun mevcut tedarik sistemiyle tam donanıma sahip olabilmesi için 100 yıla ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Enstitü, Almanya'nın ordu için yaptığı harcamalarda 'çökmüş bir tedarik sistemi' tespit edildiğini açıkladı. Özellikle topçu obüsleri gibi alanlarda durum 'vahim' olarak nitelendirildi.IFW Başkanı Moritz Schularick, Almanya ve Avrupa'nın "inandırıcı askeri yeteneklere" sahip olması gerektiğini belirterek, "Almanya'nın yılda en az 100 milyar euroluk savunma bütçesine sahip olması gerekiyor" dedi. Analizde, Alman Ordusu'nun yavaş ikmal hızının endişe verdiğine de işaret edildi.