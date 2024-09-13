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Giriş Tarihi: 13.9.2024

Ordu 100 yılda anca toparlanır

Alman ordusunun içinde bulunduğu kötü durum gündemden düşmüyor. Bir araştırmaya göre, ordunun tam donanımlı hale gelmesi için 100 yıla ihtiyacı var

Cengiz PARLAYAN
Ordu 100 yılda anca toparlanır
TEDARİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
KİEL Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün (IfW) araştırmasından, Alman Ordusu'nun mevcut tedarik sistemiyle tam donanıma sahip olabilmesi için 100 yıla ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Enstitü, Almanya'nın ordu için yaptığı harcamalarda 'çökmüş bir tedarik sistemi' tespit edildiğini açıkladı. Özellikle topçu obüsleri gibi alanlarda durum 'vahim' olarak nitelendirildi.

ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA
IFW Başkanı Moritz Schularick, Almanya ve Avrupa'nın "inandırıcı askeri yeteneklere" sahip olması gerektiğini belirterek, "Almanya'nın yılda en az 100 milyar euroluk savunma bütçesine sahip olması gerekiyor" dedi. Analizde, Alman Ordusu'nun yavaş ikmal hızının endişe verdiğine de işaret edildi.
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Ordu 100 yılda anca toparlanır
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