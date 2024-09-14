Dönere TÜV uygulayacaklar

Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) dönere standart getirmek için başvuruda bulununca Almanya harekete geçti. Dönerin Alman yiyeceği olduğu iddialarının ardından Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti adım attı. Hükümet, dönere, ürünlerin, uluslararası standartlara dayalı kalite kriterlerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olmak için uygulanan TÜV belgesi verilmesi kararı aldı. Böylece, dönerin Alman yiyeceği olarak kabul ettirileceği ve Türkiye'nin AB'ye yaptığı başvuruya karşı savunma olacağı dillendirildi.