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Giriş Tarihi: 14.9.2024

Dönere TÜV uygulayacaklar

Almanların en sevdiği ve en çok tükettiği yiyecek haline gelen dönere TÜV verilmesi için adım atıldı. Asıl amaç, döneri Alman yemeği olarak kabul ettirmek

TEVFİK KARA
Dönere TÜV uygulayacaklar
Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) dönere standart getirmek için başvuruda bulununca Almanya harekete geçti. Dönerin Alman yiyeceği olduğu iddialarının ardından Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti adım attı. Hükümet, dönere, ürünlerin, uluslararası standartlara dayalı kalite kriterlerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olmak için uygulanan TÜV belgesi verilmesi kararı aldı. Böylece, dönerin Alman yiyeceği olarak kabul ettirileceği ve Türkiye'nin AB'ye yaptığı başvuruya karşı savunma olacağı dillendirildi.
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Dönere TÜV uygulayacaklar
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