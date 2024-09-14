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Giriş Tarihi: 14.9.2024

Göçe odaklanmak AfD’ye yarıyor

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin işçi kanadı CDA, partiyi göç konusuna fazla odaklanmaması için uyardı. CDA, konunun ırkçılara yaradığına işaret etti

Göçe odaklanmak AfD’ye yarıyor
CDA'nın yeni başkanlığına hazırlanan Dennis Radtke, "CDU olarak kendimizi göç tartışmalarına indirgememeliyiz" dedi. Radtke, işçilerin son seçimlerde en çok AfD'ye oy verdiğini hatırlattı. Bunun sosyal sebeplerinin de olduğunu belirten Radke, 'Göçmenlik tüm sorunların kaynağıdır ve AfD'yi başarılı kılan tek neden budur' analizini, özellikle sanayi işçileri açısından yetersiz bulduğunu söyledi.

YAŞ ARTIRIMINA KARŞI ÇIKTI
Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Radtke, emeklilik yaşının artırılması taleplerine de karşı çıktı. Radtke, "Şu anda emeklilik yaşını artırma tartışmasını başlatmayı akıllıca bulmuyorum. Bazı mesleklerde insanlar 70 yaşına kadar çalışmak isteyebilirler, ancak diğerleri için bu düşünülemez" dedi. 45 yaşındaki siyasetçi bugün Weimar'da CDA başkanı olarak seçilecek. FRANKFURT
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Göçe odaklanmak AfD’ye yarıyor
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