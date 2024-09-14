Göçe odaklanmak AfD’ye yarıyor

CDA'nın yeni başkanlığına hazırlanan Dennis Radtke, "CDU olarak kendimizi göç tartışmalarına indirgememeliyiz" dedi. Radtke, işçilerin son seçimlerde en çok AfD'ye oy verdiğini hatırlattı. Bunun sosyal sebeplerinin de olduğunu belirten Radke, 'Göçmenlik tüm sorunların kaynağıdır ve AfD'yi başarılı kılan tek neden budur' analizini, özellikle sanayi işçileri açısından yetersiz bulduğunu söyledi.Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Radtke, emeklilik yaşının artırılması taleplerine de karşı çıktı. Radtke, "Şu anda emeklilik yaşını artırma tartışmasını başlatmayı akıllıca bulmuyorum. Bazı mesleklerde insanlar 70 yaşına kadar çalışmak isteyebilirler, ancak diğerleri için bu düşünülemez" dedi. 45 yaşındaki siyasetçi bugün Weimar'da CDA başkanı olarak seçilecek. FRANKFURT