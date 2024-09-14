SPD, bozkurt yasağı istedi

Türklüğün sembolü olan bozkurt selamı üzerindeki tartışma yeniden alevlendi. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt selamı vermesiyle başlayan tartışmada yasaklama için somut adım atıldı. SPD'nin Baden Württemberg Eyalet Meclis Grubu, iç güvenlik ile ilgili pozisyon belgesinde yasağa dikkat çekti.Pozisyon Belgesi'nin 'Kararlı devlet' başlığı altındaki kısmında, "Yurtdışı kaynaklı ve yurtiçindeki aşırı sağcılık arasında ayrım yapmıyoruz. Aynı ölçütlere göre hareket ediyoruz. Bozkurt selamı, Türk aşırı sağcılarının tanınma işaretidir. Bu işareti küçümsememeliyiz. Bu işaretin yasaklanması gecikmiştir" ifadelerine yer verildi ve bir an önce yasaklama için harekete geçileceği aktarılmış oldu.SPD Meclis Grubu'nun iç politikalar sözcüsü Sascha Binder, "Bu selam, nefret, aşırılık ve insan düşmanlığını temsil ediyor. Bozkurtların tanınma işaretini kullananlar ülkemizde cezasız kalmamalı. Aşırı sağa karşı en ufak bir taviz bile yok; bu, yurtdışından gelen aşırı sağcılık için de geçerli" açıklaması yaptı. Söz konusu belge partinin Neckarsulm'daki toplantısında kabul edildi. FRANKFURT