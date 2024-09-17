Isınma maliyeti yüzde 23 düştü

Almanya'da 2021 yılında hiç olmadığı kadar yüksek konuma erişen enerji fiyatları, önemli ölçüde düşmeye başladı. Tüketici portalı Verivox'a göre, kalorifer yakıtının maliyeti yıllık bazda yüzde 23 geriledi. Gazla ısınmada maliyet ortalama yüzde altı düştü. Durumun, hanelerde gözle görülür bir rahatlamaya neden olacağı açıklandı.Enerji uzmanı Thorsten Storck, "Gaz fiyatları şu anda enerji krizi dönemine göre yaklaşık yüzde 47 daha düşük. Tedarik durumu rahatladı ve bu durum artık fiyatlara da yansıyor. Düşen fiyatlara rağmen basit önlemlerle tüketimi önemli ölçüde azaltmakta fayda var" açıklamasında bulundu.