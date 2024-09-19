Savcılık kundaklama soruşturması açtı

Berlin yakınlarındaki Eberswalde'de cumartesi gecesi Emine Çoban ve dört yaşındaki oğlu Umut Can'ın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Brandenburg Eyalet Savcılığı kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık Sözcüsü Ingo Kechichian, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" diye açıklama yaptı.Kechichian, adli tıp işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, araştırmalarının sürdüğünü ifade etti ve tanıkları dinlediklerini aktardı. Binanın alt katında tadilatta olan berberde başlayan yangının elektrik tesisatından çıktığı iddiaları mevcuttu, savcılığın soruşturmayı kundaklamaya kaydırması kundakçının ırkçı olabileceği ihtimalini de ortaya koydu.Dördüağır olmak üzere altı kişinin de yaralandığı trajik yangın sonrası kentte kurbanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Binada yaşayanlar, kısmen belediye tarafından sağlanan konutlara yerleştirildi. Öte yandan polisin olay yerini serbest bırakmasıyla binanın statik yapısı incelemeye alındı. Bina için herhangi bir çökme tehlikesi tespit edilmediği belirtildi. BERLİN