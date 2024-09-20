Üniversite binaları tel tel dökülüyor

Almanya'daki üniversiteler, binalarındaki yenileme ihtiyaçlarını yaklaşık 60 milyar euro olarak tahmin ediyor. Yükseköğretim İnşaat Çalışma Grubu, eskiyen binalara artık güvenemediklerini açıkladı. Binalardaki sıkıntının, sızdıran çatılar, eskiyen elektrik tesisatları, binalarda ortaya çıkan küf, kaçış ve kurtarma yollarının güvenliğinin sağlanması gibi unsurları kapsadığı bildirildi. Bu sorunların giderilebilmesi için 60 milyar euroya ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Federal ve eyalet hükümetlerinin sorunu kabul etmesi ve durumu olduğundan farklı göstermemesi istendi.