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Giriş Tarihi: 23.9.2024

6 bin euro teşvik geri geliyor

Krizde olan ve acil çözüme ihtiyaç duyan Alman otomobil endüstrisini canlandırmak için elektrikli araçlara 6 bin euro teşvik önerildi. Öneri SPD’den geldi

Cengiz PARLAYAN
6 bin euro teşvik geri geliyor
Alman Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grubu, hazırladığı raporda yeni otomobil alacak olan herkese daha önce yapıldığı gibi 6 bin euro, kullanılmış elektrikli araç alacaklara da 3 bin euro teşvik primi verilmesini önerdi. Dar gelirlilerin e-araç kiralamasına yönelik sübvansiyon da öneriler arasında yer aldı. Raporda ayrıca otomotiv endüstrisini mevcut durgunluktan çıkarmak ve Alman otomobillerinin gelecekteki pazarda da güçlü konumunu korumak için kararlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Federal Hükümet ile otomobil endüstrisi temsilcileri bugün Berlin'de toplantı gerçekleştirilecek ve endişeler masaya konacak.
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6 bin euro teşvik geri geliyor
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