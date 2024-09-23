Alman polisinden İsrail muamelesi

İsrail'in çocuk ve kadın demeden Filistinlilere uyguladığı katliam devam ederken, Berlin polisinden İsrail polisini aratmayan müdahale geldi. Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteride Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. 4-5 polisin kovalayıp, yakaladıktan sonra polis aracına götürdüğü çocuk, büyük şok yaşadı. O anların videosu sosyal medyaya düştü.Destek gösterisinde elinde Filistin bayrağı olan herkes 10 yaşındaki çocuk gibi muameleye maruz kaldı. Polis, tıpkı İsrail polisi gibi karşısındakini çocuk ve kadın olarak görmeyip orantısız güç uyguladı. Sosyal medyaya, polisin bir kadını boynundan yakalayıp yere savurması, başka bir kadına yumruk atması, diğerini de yere yatırıp üzerine çullanması görüntüsü de yansıdı.Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlarda polise tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Utanç verici. Söylenecek kelime yok" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı, "Cesur Berlin polisi şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi" ifadesiyle polisin tutumunu alaya alarak tepkisini gösterdi.