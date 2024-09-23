Beş günde 540 kişiye sınır dışı

Geçtiğimiz hafta tüm kara sınırlarında kontrolsüz göçün önüne geçmek için denetime başlayan Almanya, beş günde ülkeye izinsiz girmeye çalışan 898 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin 540'ı Federal Polis tarafından derhal geri gönderildi. Bunlar arasında daha önce de sınır dışı edilmiş 23 kişinin olduğu açıklandı. Kontrollerde 10 insan kaçakçısı ile hakkında arama emri bulunan 114 kişi de gözaltına alındı.Federal Kriminal Daire (BKA) Başkanı Holger Münch, sınırlardaki kontrollerin insan kaçakçılığıyla mücadelede etkili olduğunu söyledi ve "Geçen yıl yaklaşık dört bin şüpheli kayıt altına alındı. Sayı bir önceki yıla göre yaklaşık dörtte bir daha fazla" dedi. BKA Başkanı, insan kaçakçılığında güçlü uluslararası işbirliğine de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.