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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Irkçı AfD’den skandal kutlama

Irkçı AfD, seçim zaferi kutlamasında skandala imza attı. Bir şarkının sözleri “Başlıyor, hepsini sınır dışı ediyoruz’ diye değiştirilerek söylendi. Irkçılar göçmene sınır dışı isterken, Ekonomi Enstitüsü “Göçmensiz bazı meslekler yürümez” dedi

Fatih YILMAZ
Mustafa AKBABA
Irkçı AfD’den skandal kutlama
SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleşen seçimde yüzde 29,2 oranında oy aldı. Oylarını bir önceki seçime kıyasla 5,7 puan artıran AfD, seçim sonuçları açıklandıktan sonra zafer kutlamalarına başladı. Potsdam kentindeki Zum Alten Krug Oteli'nde düzenlenen seçim partisinde AfD üyeleri Die Atzen grubunun 'Das Geht ab' şarkısını farklı bir metinle söyleyip skandala imza attı.

PROPAGANDA ŞARKISI OLDU
Şarkının nakaratındaki "Hey. Bu oluyor, bütün gece parti yapıyoruz- Hey! Hey" şeklindeki sözler, "İşte başlıyoruz. Hepsini sınır dışı ediyoruz, hepsini sınır dışı ediyoruz" diye söylendi. Daha önce de L'amour Toujours adlı şarkının sözleri 'yabancılar dışarı' diye değiştirilmişti. Tıpkı bu şarkı gibi 'Das Geht ab' şarkısı da ırkçılarca benimsendi, propaganda şarkısı olarak paylaşılmaya başlandı.
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Irkçı AfD’den skandal kutlama
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