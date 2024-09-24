Irkçı AfD’den skandal kutlama

Almanyaİçin Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleşen seçimde yüzde 29,2 oranında oy aldı. Oylarını bir önceki seçime kıyasla 5,7 puan artıran AfD, seçim sonuçları açıklandıktan sonra zafer kutlamalarına başladı. Potsdam kentindeki Zum Alten Krug Oteli'nde düzenlenen seçim partisinde AfD üyeleri Die Atzen grubunun 'Das Geht ab' şarkısını farklı bir metinle söyleyip skandala imza attı.Şarkının nakaratındaki "Hey. Bu oluyor, bütün gece parti yapıyoruz- Hey! Hey" şeklindeki sözler, "İşte başlıyoruz. Hepsini sınır dışı ediyoruz, hepsini sınır dışı ediyoruz" diye söylendi. Daha önce de L'amour Toujours adlı şarkının sözleri 'yabancılar dışarı' diye değiştirilmişti. Tıpkı bu şarkı gibi 'Das Geht ab' şarkısı da ırkçılarca benimsendi, propaganda şarkısı olarak paylaşılmaya başlandı.