Sınır kontrolleri ekonomiye darbe

Kontrolsüz göçün önüne geçmek için tüm kara sınırlarında kontrol başlatan Almanya'ya uygulamanın ağır sonuçlar doğuracağı uyarısı geldi. Ekonomi uzmanları, tedarik zincirinde bozulma yaşanacağını ve ithalatta gözle görülür nakliye ve mal maliyetlerinin artacağına işaret etti. Uzmanlar, "Maliyetin yüzde 1.7 oranında artmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.Allianz sigorta grubu, "Sınır kontrolleri başladıktan sonra, trafik sıkışıklığı ve bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlandı. Bu gecikmeler tedarik sisteminin bozulmasına neden olacak ve ürünler az da olsa pahalıya mal olacak. Sonuçta Alman şirketlerinin kayıpları söz konusu. Bu maliyet artışı sadece ürün taşımacılığında değil yolcu taşımacılığına da etki edecek" dedi.