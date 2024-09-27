Göçmenler meclise giremiyor

Münih Yüksek Okulu tarafından, Robert Bosch Vakfı'nın desteğiyle yapılan bir araştırma, Almanya'daki göçmen kökenli nüfus ile meclislerdeki milletvekili sayısının orantısız olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Federal Meclis'te göçmen kökenli milletvekillerin oranı yüzde 11,4. Yani 736 vekilin 84'ü göçmenlik geçmişine sahip. Eyalet meclislerinde ise bu oran yüzde 7,3.Göçmen kökenli milletvekillerinin en yoğun olduğu partiler sıralandığında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sırada yer alırken, onu Yeşiller ve Sol Parti izliyor. Çıkan sonucu değerlendiren Robert Bosch Vakfı'ndan Ferdinand Mirbach, "Siyasi süreçlerde yeterince temsil edilmeme hissi, demokrasiye olan inancı kalıcı biçimde zedeleyebilir" açıklamasında bulundu.