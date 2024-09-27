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Giriş Tarihi: 27.9.2024

Göçmenler meclise giremiyor

Dört kişiden birinin göçmen kökenli olduğu Almanya’da, vekil sayısında orantısızlık olduğu ortaya çıktı . Federal Meclis’te göçmen vekil oranı yüzde 11, eyaletlerde ise yüzde 7

Cengiz PARLAYAN
Göçmenler meclise giremiyor
EYALETLERDE DAHA DÜŞÜK
Münih Yüksek Okulu tarafından, Robert Bosch Vakfı'nın desteğiyle yapılan bir araştırma, Almanya'daki göçmen kökenli nüfus ile meclislerdeki milletvekili sayısının orantısız olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Federal Meclis'te göçmen kökenli milletvekillerin oranı yüzde 11,4. Yani 736 vekilin 84'ü göçmenlik geçmişine sahip. Eyalet meclislerinde ise bu oran yüzde 7,3.

'İNANCI ZEDELEYEBİLİR'
Göçmen kökenli milletvekillerinin en yoğun olduğu partiler sıralandığında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sırada yer alırken, onu Yeşiller ve Sol Parti izliyor. Çıkan sonucu değerlendiren Robert Bosch Vakfı'ndan Ferdinand Mirbach, "Siyasi süreçlerde yeterince temsil edilmeme hissi, demokrasiye olan inancı kalıcı biçimde zedeleyebilir" açıklamasında bulundu.
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Göçmenler meclise giremiyor
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