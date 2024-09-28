Dayanışma vergisi mahkemelik oldu

Birleşmenin maliyetlerini finanse etmek için 1995'te getirilen Dayanışma Vergisi, itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Verginin toplanmasının anayasaya aykırı olduğu iddia edildi. Verginin kaldırılması için daha önce de defalarca mahkemelere başvuruda bulunulmuştu. 2019'da, sadece yüksek gelir sahiplerinin vergiyi ödemesi kararı verilmişti, ancak uygulanmadı.Şayet Anayasa Mahkemesi, verginin kaldırılmasına hükmederse, federal bütçe üzerinde büyük etkilere sahip olacak. Gelecek yılki bütçede dayanışma vergisinden gelen 12.75 milyar euro bir anda silinecek. Bu da bütçede büyük delik açacak. Eğer Anayasa Mahkemesi, geçmiş yıllara dönük ödeme kararı verirse, bütçedeki açık 65 milyar euroya çıkacak.