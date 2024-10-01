Seçimin galibi ırkçılar oldu

Avrupa'da ırkçı partilerin yükselişi sürerken, Avusturya'da gerçekleşen genel seçimde de ırkçıların partisi sandıktan birinci çıktı. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), oyların yüzde 28,8'ini aldı. Katılım oranının yüzde 78 olduğu seçimde iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1 ile üçüncü parti oldu.Kurulduğu 1956'dan bu yana ilk defa bir genel seçimde birinci olan FPÖ'nün Genel Başkanı Herbert Kickl, kendisi ile koalisyon kurmak istemeyen partilere vatandaşın sandık mesajını iyi düşünmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan meclise giren partilerin hiçbiri FPÖ ile koalisyon kurmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının Kickl'e hükümet kurma yetkisi verip vermeyeceği merak ediliyor.