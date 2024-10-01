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Giriş Tarihi: 1.10.2024

Seçimin galibi ırkçılar oldu

Avusturya’da yapılan genel seçimi, ırkçı Avusturya Özgürlük Partisi kazandı. Oyların yüzde 28,8’ini alan parti, ülke tarihinde ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı

Mustafa AKBABA
Seçimin galibi ırkçılar oldu
Avrupa'da ırkçı partilerin yükselişi sürerken, Avusturya'da gerçekleşen genel seçimde de ırkçıların partisi sandıktan birinci çıktı. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), oyların yüzde 28,8'ini aldı. Katılım oranının yüzde 78 olduğu seçimde iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1 ile üçüncü parti oldu.

ORTAK OLMAK İSTEMİYORLAR
Kurulduğu 1956'dan bu yana ilk defa bir genel seçimde birinci olan FPÖ'nün Genel Başkanı Herbert Kickl, kendisi ile koalisyon kurmak istemeyen partilere vatandaşın sandık mesajını iyi düşünmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan meclise giren partilerin hiçbiri FPÖ ile koalisyon kurmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının Kickl'e hükümet kurma yetkisi verip vermeyeceği merak ediliyor.
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Seçimin galibi ırkçılar oldu
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