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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Alman başkan erik dalı oynadı

Zihinsel engelli gençler için düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Belediye başkanı ile başkonsolos sahneye çıkıp erik dalı oynadı

Fatih YILMAZ
Alman başkan erik dalı oynadı
Mannheim kentinde zihinsel engelli gençlere, yaşlılara ve ailelere yönelik çalışma yürüten DUHA, yüzlerce engelliyi, ailelerini ve gönüllüleri bir araya getiren festival düzenledi. Festivale, Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ve Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht de katıldı. Sezgin, Almanya'da 8 milyon engelli olduğunu hatırlatıp "DUHA gibi derneklere ihtiyacımız var" dedi. Specht ise engelliler için çalışan herkese teşekkür etti. Konuşmaların sonunda Başkonsolos Sezgin ile Başkan Specht karşılıklı erik dalı oynadı.
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Alman başkan erik dalı oynadı
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