Alman başkan erik dalı oynadı

Mannheim kentinde zihinsel engelli gençlere, yaşlılara ve ailelere yönelik çalışma yürüten DUHA, yüzlerce engelliyi, ailelerini ve gönüllüleri bir araya getiren festival düzenledi. Festivale, Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ve Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht de katıldı. Sezgin, Almanya'da 8 milyon engelli olduğunu hatırlatıp "DUHA gibi derneklere ihtiyacımız var" dedi. Specht ise engelliler için çalışan herkese teşekkür etti. Konuşmaların sonunda Başkonsolos Sezgin ile Başkan Specht karşılıklı erik dalı oynadı.