Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri 10 bin 680 çocuk alkol komasına girdi
Giriş Tarihi: 4.10.2024

10 bin 680 çocuk alkol komasına girdi

KKH Sağlık Sigortası’nın araştırmasına göre 2022’de 10 bin 680ç ocuk ve genç, alkol koması nedeniyle tedavi edildi. Yüksek sayı endişelendiriyor

Cengiz PARLAYAN
10 bin 680 çocuk alkol komasına girdi
Sayı 2012 yılına göre yarı yarıya azalmış olsa da, uzmanlar rakamın hâlâ endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA) aşırı alkol tüketimini, örneğin bir partide en az beş alkollü içki tüketilmesi olarak tanımladı. Merkez, gençleri alkol tüketimi konusunda uyardı.

RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ
KKH psikoloğu Franziska Klemm, "Giderek daha az sayıda gencin bu şekilde alkol sınırını aşıyor görünmesi çok sevindirici. Bununla birlikte, rakamlar endişe verici olmaya devam ettiğinden her şeyin yolunda gitmesi için hâlâ bir neden yok. Akut alkol zehirlenmesi geçiren her genç çok fazla" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
10 bin 680 çocuk alkol komasına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA