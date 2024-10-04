10 bin 680 çocuk alkol komasına girdi

Sayı2012 yılına göre yarı yarıya azalmış olsa da, uzmanlar rakamın hâlâ endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA) aşırı alkol tüketimini, örneğin bir partide en az beş alkollü içki tüketilmesi olarak tanımladı. Merkez, gençleri alkol tüketimi konusunda uyardı.KKH psikoloğu Franziska Klemm, "Giderek daha az sayıda gencin bu şekilde alkol sınırını aşıyor görünmesi çok sevindirici. Bununla birlikte, rakamlar endişe verici olmaya devam ettiğinden her şeyin yolunda gitmesi için hâlâ bir neden yok. Akut alkol zehirlenmesi geçiren her genç çok fazla" dedi.