Halk eğitimden hiç memnun değil

Buna göre ankete katılanların sadece yüzde 49'u eğitim sisteminin genel olarak "çok iyi" ya da "iyi" olduğunu düşünüyor. Bu oran 2020'de yüzde 56, 2018'de ise yüzde 70 olarak belirlenmişti. Katılımcıların yüzde 80'i siyasetin eğitim konusuna yeterince önem vermemesinden yakındı.Yüzde 94'lük kesim ise eğitimin siyasette yüksek veya çok yüksek bir önceliğe sahip olması gerektiğini savundu. Almanların yüzde 90'dan fazlası ise demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için Almanya'nın iyi bir eğitim sistemine sahip olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.