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Giriş Tarihi: 7.10.2024

Aile hukukunda reforma gidiliyor

Nafaka, soy ve çocuk hakları konusunda yasal düzenleme planlandı. Pek çok önemli yasal değişiklik için eyalet hükümetlerinin görüşüne başvurulacak

Aile hukukunda reforma gidiliyor
OTOMATİK VELAYET HAKKI
FEDERAL Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın (FDP) hazırladığı aile hukukunda değişiklik taslağında, anneyle evli olmayan babaların da velayet konusunda dikkate alınmasının kolaylaştırılması maddesi yer alıyor. Ortak velayete bir ay içinde gerekçesiz itiraz edilmemesi durumunda, babanın otomatik olarak velayet hakkına sahip olması öngörüyor.

ÇOCUĞA İTİRAZ EDEBİLECEK
EVLİ olmayan çiftlerin de birlikte çocuk evlat edinmesine olanak sağlayacak. Ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuğu, 14 yaşından itibaren, daha önce alınmış bir velayet kararının gözden geçirilmesini talep edebilecek. Çocuk bakımının en az yüzde 29'unu üstlenen ebeveyn, daha az çocuk nafakası ödeyecek. Hesaplamada, çocukla geçirilen süre esas alınacak. FRANKFURT
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Aile hukukunda reforma gidiliyor
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