5 milyon insan atıl durumda

Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, Almanya'da beş milyon kişinin işgücü kullanılmıyor. Uzmanlar, özellikle çocuksuz kadınlar, yarı zamanlı çalışan anneler ve mesleki diploması olmayan çalışanlar arasında önemli bir potansiyel görüyor. Uzmanlara göre, bir takım önlemler alınmadığı için bu kişiler ekonomik sisteme dahil edilemiyor.Araştırmacılar, göçmenler ile 50 ila 70 yaş arasındaki yaşlı çalışanlar arasında da önemli potansiyel görüyor. Uzmanlara göre, yarı zamanlı işlerin sınırlandırılması, eşler arasındaki vergi ayrımının kaldırılması, göçmen kökenli olup Almancası yetersiz olan kadınların dil kurslarına yönlendirilmesi ve daha iyi çocuk bakımı imkânlarının sağlanması, insanların çalışma hayatına dahil olmasını sağlayacak.Ekonomistlerin vardığı sonuca göre ise çocuksuz kadınlar erkeklerle aynı seviyeye ulaşsa, 1,7 milyon çalışana denk gelen bir iş gücü artışı sağlanabilecek. Mesleki diploması olmayan kişileri nitelikli hale getirmek, iş gücü potansiyelini 1,2 milyon iş artıracak. Yarım milyon iş ise yeterli anaokulu yeri olmadığı ve göçmenlerin tercih edilmemesinden dolayı boşta kalıyor.