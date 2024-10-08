Blieskastel halkı dolmuşu sevdi

Blieskastel, 2015 yılında özel bir şirkete ihale ettiği dolmuşçuluğu ileri aşamaya taşıma kararı aldı. Şehir içi taşımacılığında büyük otobüsler yerine tercih edilen 'Dolmusch', kentte yeni hatlar ve yenilenen araçlarla hizmeti sürdürecek. Belediye günlük dolaşım için 3,80 euro aldığı mevcut üç hattına dört hat daha ekleyecek. Yeni çıkılacak ihalede şirketlerden dolmuşların hibrit, elektrik veya hidrojenli olması şartı getirilecek. Blieskastel halkı, dolmuşlarla daha rahat ve hızlı şekilde yol alabildiklerini ifade ederken, yeni dolmuşları sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.