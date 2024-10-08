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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Blieskastel halkı dolmuşu sevdi

Türkiye’nin dolmuş sistemi, Almanlara da ilham verdi. Saarland Eyaleti’ne bağlı 20 bin nüfuslu Blieskastel şehri, hizmete soktuğu dolmuşlar için yeni hatlar açtı

Fatih YILMAZ
Blieskastel halkı dolmuşu sevdi
Blieskastel, 2015 yılında özel bir şirkete ihale ettiği dolmuşçuluğu ileri aşamaya taşıma kararı aldı. Şehir içi taşımacılığında büyük otobüsler yerine tercih edilen 'Dolmusch', kentte yeni hatlar ve yenilenen araçlarla hizmeti sürdürecek. Belediye günlük dolaşım için 3,80 euro aldığı mevcut üç hattına dört hat daha ekleyecek. Yeni çıkılacak ihalede şirketlerden dolmuşların hibrit, elektrik veya hidrojenli olması şartı getirilecek. Blieskastel halkı, dolmuşlarla daha rahat ve hızlı şekilde yol alabildiklerini ifade ederken, yeni dolmuşları sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.
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Blieskastel halkı dolmuşu sevdi
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