Türklere siyasette fırsat sunacak

Almanya-Türkiye İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Mannheim kentinde Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yeni Vatandaşlık Yasası konulu toplantı düzenledi. Etkinliğe katılan Mannheim Belediye Başkan Yardımcısı Dirk Grunert, yasanın birçok insanın siyasete aktif olarak katılması için önemli fırsat sunduğunu kaydetti ve "Yasa doğru atılmış büyük bir adım" şeklinde konuştu.Mannheim Göç Danışma Kurulu Başkanı Zahra Alibabanezhad Salem de oy kullanma hakkının topluma ait olma anlamına geldiğini, eşit haklar sunduğunu ifade etti. Toplantıda konuşmacılar, çifte vatandaşlık hakkından yararlanılması çağrısında bulundu. Kabare sanatçısı ve karikatürist Muhsin Omurca ise çifte vatandaşlığın zorluklarını esprili dille anlattı.