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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Türklere siyasette fırsat sunacak

Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasının üzerinden üç ay geçti. Söz konusu hak için düzenlenen toplantıda, Alman vatandaşlığının siyasi fırsatlar doğurduğu vurgulandı

Fatih YILMAZ
Türklere siyasette fırsat sunacak
Almanya-Türkiye İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Mannheim kentinde Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yeni Vatandaşlık Yasası konulu toplantı düzenledi. Etkinliğe katılan Mannheim Belediye Başkan Yardımcısı Dirk Grunert, yasanın birçok insanın siyasete aktif olarak katılması için önemli fırsat sunduğunu kaydetti ve "Yasa doğru atılmış büyük bir adım" şeklinde konuştu.



AİTLİK HİSSİ VERİYOR
Mannheim Göç Danışma Kurulu Başkanı Zahra Alibabanezhad Salem de oy kullanma hakkının topluma ait olma anlamına geldiğini, eşit haklar sunduğunu ifade etti. Toplantıda konuşmacılar, çifte vatandaşlık hakkından yararlanılması çağrısında bulundu. Kabare sanatçısı ve karikatürist Muhsin Omurca ise çifte vatandaşlığın zorluklarını esprili dille anlattı.
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Türklere siyasette fırsat sunacak
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