Artan yoksulluk aşevini zorluyor

Hessen Eyaleti'nde faaliyet gösteren aşevlerinde alarm zilleri çaldı. Tafel adlı aşevinin Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, her üç aşevinden ikisinin bekleme listeleri oluşturduğunu veya yeni yardım almak isteyenleri geri çevirdiğini açıkladı. Schmid, "Çok daha fazla aile aşevlerinden yardım almaya ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.Ailelerin artan gıda fiyatlarını karşılayamadığına vurgu yapan Willi Schmid, "Eyalet yönetimi ile görüşüyoruz ve acil olarak desteğe ihtiyacımız var. Eyalette aşevlerinden destek alan 135 binden fazla insan bulunuyor. Azalan gıda bağışları bizi endişelendiriyor. Süpermarketler artık bize bağış yapmak yerine son kullanma tarihi geçmekte olan ürünleri ayırıp satmaya başladı" şeklinde durumu özetledi.