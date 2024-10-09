Kentten köye göç hızlandı

Yapılan bir araştırma, Almanya'da kentlerden kaçışın hızlandığını ortaya koydu. Koronavirüs pandemisinden sonra ivme kazanan kaçışın ana nedenlerinin başında artık pek çok işletmenin evden çalışmaya olanak tanıması, yüksek kira giderinden kurtulma isteği, şehir dışındaki yerleşim alanlarında çocuklar için yuvada daha kolay yer bulunması geliyor.Federal İmar, Şehircilik ve Mekansal Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, son 15 yılda trend önemli ölçüde değişti ve kentlerden kaçış başladı. Ülkede nüfusu en kalabalık olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) İmar Bakanı Ina Scharrenbach, "NRW'deki insanların yarısından fazlası kırsal alanlarımızda yaşıyor. Metropollerin çekiciliği büyük ölçüde azaldı" dedi.Bakanın bu sözleri eleştiri konusu oldu. İnsanların, şehirlerde ev sahibi olma ve kira ödeme imkânı kalmadığı için mecburen göç ettiklerine işaret edilirken, konunun sadece cazibe meselesiyle geçiştirilemeyeceği belirtildi. Öte yandan kiracıları koruma düzenlemesini NRW'de 396 belediyeden 18'inin uyguladığına da dikkat çekildi.