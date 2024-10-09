Süresiz sözleşme hayal oldu

Almanya'dakiişverenler, yeni işe alacakları kişilerle masaya oturduklarında önlerine eskiden olduğu gibi uzun süreli ya da süresiz iş sözleşmesi koymuyor. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün (WSI) araştırmasına göre, 2023 yılında yeni işe alınanların yüzde 37,8'i kısa süreli anlaşmayla işbaşı yaptı. 25 yaş altındaki üç gençten biri kısa süreli sözleşmelerle çalışma hayatına atıldı.İşverenlerin süreli işçi alımındaki rekor Heidelberg kentine ait oldu. Üniversite şehrinde işverenler, işe başlayanların yüzde 62,5'inin önüne kısa süreli sözleşme koyup imzalattı. Köln de aynı oranla ikinci sırada yer aldı. Uzmanlar, 25 yaş altındaki gençlerin, kısa süreli iş anlaşmaları nedeniyle ileriye dönük plan yapamadıklarını ve yuva kurma konusunda çekimser kaldıklarını açıkladı.