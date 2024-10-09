Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Süresiz sözleşme hayal oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2024

Süresiz sözleşme hayal oldu

İşverenler, yeni işçi alımında riske girmek istemiyor ve kısa süreli sözleşmeyi tercih ediyor. Son verilere göre Almanya’da işe alınanların yüzde 38’i kısa süreli anlaşmaya imza attı

TEVFİK KARA
Süresiz sözleşme hayal oldu
Almanya'daki işverenler, yeni işe alacakları kişilerle masaya oturduklarında önlerine eskiden olduğu gibi uzun süreli ya da süresiz iş sözleşmesi koymuyor. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün (WSI) araştırmasına göre, 2023 yılında yeni işe alınanların yüzde 37,8'i kısa süreli anlaşmayla işbaşı yaptı. 25 yaş altındaki üç gençten biri kısa süreli sözleşmelerle çalışma hayatına atıldı.

GENÇLER PLAN YAPAMIYOR
İşverenlerin süreli işçi alımındaki rekor Heidelberg kentine ait oldu. Üniversite şehrinde işverenler, işe başlayanların yüzde 62,5'inin önüne kısa süreli sözleşme koyup imzalattı. Köln de aynı oranla ikinci sırada yer aldı. Uzmanlar, 25 yaş altındaki gençlerin, kısa süreli iş anlaşmaları nedeniyle ileriye dönük plan yapamadıklarını ve yuva kurma konusunda çekimser kaldıklarını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süresiz sözleşme hayal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA