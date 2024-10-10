Çıkolata reklamı gönüllere dokundu

Almanya'da bir süpermarket, 'Kendi hikâyeni gönder' diye kampanya başlattı. Kampanyaya bir Türk aile de katıldı ve Türkiye'ye giderken yanlarında götürdükleri çikolatayı konu edindi. Akrabalara dağıtılmak üzere çantaya doldurulan Nussnacker çikolatasının gümrükten geçiş hikâyesine yer verilen film, sosyal medyada viral oldu.Filmi izleyen Türkler, kendi yaşamlarından kesitler bulduklarını yorumlara yansıttı. Bazı yorumlarda, Türkiye'de vefat eden akrabalar akla geldi ve "Bizim çocukluğumuz da aynen böyleydi. Bu çikolatayı çok severdik. Filmi izlerken o eski günleri hatırladım. Bize çikolata getiren dedemi özledim" gibi ifadeler yer aldı.