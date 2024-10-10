Selzedelere yardım etmediler

Haziran ayında Bavyera Eyaleti'nin güneyi ile Baden Württemberg Eyaleti'ni vuran sel felaketinin yaraları sarılamadı. Altı kişinin yaşamını yitirdiği, büyük maddi hasarın oluştuğu selden sonra Başbakan Olaf Scholz başta olmak üzere hükümet üyesi siyasilerin yardım sözleri havada kaldı. Eyalette selden etkilenenler, ulusal felaket kabul edilmediği için bir kuruş yardım alamadı.Başbakan Scholz'un "Yardımın hızlı bir şekilde sağlanabilmesini sağlamak için Federal Hükümet'in kaynakları da dâhil olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böyle olması gerekiyor" sözlerini hâlâ yerine getirmemesi üzerine tepkiler yoğunlaştı. Bavyera Hükümeti, yardım parası beklerken, durum "Saygısızlık ediliyor" şeklinde yorum yapılmasına neden oldu.Bavyera Hükümeti'nin Federal İşlerden Sorumlu Bakanı Florian Herrmann, "Yaşanan ulusal çapta bir felaket değilse başka ne olabilir ki? Bavyera dezavantajlı durumda ve saygısızlık ediliyor. Başbakan, Ekonomi Bakanı ve koalisyon hükümetinin diğer üyeleri tarafından o dönemde yapılan sel turizminden geriye boş vaatler kaldı. Dayanışmadan yoksunlar" ifadesini kullandı.ALMANYA, 2021 yılı Temmuz ayında yaşanan ve 134 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin de yaralarını saramamıştı. Rheinland Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerini vuran selde yardım paraları dağıtılamamıştı. Bölgede aradan geçen üç yıla rağmen hâlâ selin izleri görülüyor, altyapı sıkıntısı yaşanıyor.