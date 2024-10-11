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Giriş Tarihi: 11.10.2024

En büyük endişe yaşam maliyeti

Halkın endişeleri araştırmasından, en büyük çekincenin yaşam maliyeti ve mülteci sayısının artması sonucu çıktı. Enflasyon korkusu üç yıldır gerilemiyor

Cengiz PARLAYAN
En büyük endişe yaşam maliyeti
Almanya'da halkın 2024 yılındaki korku ve endişelerine yönelik araştırmanın sonuçları yayınlandı. R+V Sigortası'nın anket araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 57'si en büyük korkularını 'yüksek yaşam maliyeti' olarak ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 56 oranıyla mülteci sayısının artması endişesi yer aldı.



KONU PARA İSE TEPKİ HASSAS
Halkın yüzde 52'sinin konut fiyatlarının ödenemez hale geleceğinden korkması bir diğer endişe oldu. Çalışmayı yürüten sigortanın direktörü Grischa Brower Rabinowitsch, "Konu insanların cüzdanları olduğunda hassas tepki veriliyor. Enflasyon endişesi üç yıldır gerilemiyor" diye konuştu.
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En büyük endişe yaşam maliyeti
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