En büyük endişe yaşam maliyeti

Almanya'da halkın 2024 yılındaki korku ve endişelerine yönelik araştırmanın sonuçları yayınlandı. R+V Sigortası'nın anket araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 57'si en büyük korkularını 'yüksek yaşam maliyeti' olarak ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 56 oranıyla mülteci sayısının artması endişesi yer aldı.Halkın yüzde 52'sinin konut fiyatlarının ödenemez hale geleceğinden korkması bir diğer endişe oldu. Çalışmayı yürüten sigortanın direktörü Grischa Brower Rabinowitsch, "Konu insanların cüzdanları olduğunda hassas tepki veriliyor. Enflasyon endişesi üç yıldır gerilemiyor" diye konuştu.