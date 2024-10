FETÖ’cülerin kilise oyunu deşifre oldu

Almanya'da kiliselere mülteci kabul hakkı tanınması, FETÖ'cüleri harekete geçirdi. Son dönemde başvuruların reddedildiğini gören FETÖ'cüler kiliselere akın edip söz konusu kontenjandan yararlanmanın peşine düştü. Ülke genelinde birkaç yüz kişi ile sınırlı kalan kilise ilticasının bir yıl içinde 2700 kişi seviyesine çıkması Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ni (BAMF) rahatsız etti.Kiliselerin sınırdışı edileceklerin önüne kalkan olması üzerine BAMF, konuyu mercek altına aldı. Kiliselerle eskiden bu yana sıkı fıkı olan FETÖ, yıllar evvel kurduğu bağı şimdi örgüt üyelerine oturum izni almanın bir yolu olarak seçerken, BAMF'ın yöneticileri her platformda rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı, "Bir ay içinde oluşturup sunmaları gereken dosyayı da vermiyorlar" açıklaması yaptı.FETÖ'cülerin Almanya'da kurdukları dernekler, yıllardır kiliselerle yakın temas içerisinde bulunuyor, sık sık kiliselerde program düzenliyor. İşbirliğinin bir örneği de Berlin'de temeli atılan House of One adlı proje. Bu proje kapsamında üç dinin ibadet yeri bir çatı altında birleşiyor. FETÖ'cüler binanın tamamlanması için bağış yağdırıyor.