9.5 milyon kişi depresyonda

SAĞLIK Atlası adı altında rapor yayınlayan AOK, depresyona giren kişi sayısının nüfusa oranının yüzde 12.5'e yükseldiğini açıkladı. 2022 verilerini paylaşan sigorta, "2017 yılında on yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 11.8'i tıbbi olarak tanı konmuş depresyondaydı. Son veriler rekoru işaret etti" açıklamasında bulundu.AOK, özellikle genç (10-24 yaş) ve yaşlı (65 yaş ve üzeri) gruplarda pandeminin etkisiyle belirgin bir artış gözlemlendiğini belirtti. AOK'nın bilimsel çalışmalar yürüten enstitüsünün Genel Müdürü Helmut Schröder, "Genel olarak daha fazla yaşlı insan depresyonla mücadele ediyor. Yalnızlık hastalıkta önemli faktör" dedi.