Kreş sorununa 2 milyar euro bütçe

Almanya'daki kreşlerin kalitesini artırmayı amaçlayan yasal düzenleme meclisten geçti. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile eyaletlere iki yıl boyunca her yıl için yaklaşık 2 milyar euro yardımda bulunulacak. Yardımın odak noktasını, özellikle batı eyaletlerinde daha fazla eğitmen istihdamı oluşturacak. Yasaya göre beslenme, hareket, dil gelişimi ve çocuk bakımı gibi alanlara da federal fonlar ayrılacak. Hesaplamalara göre, yalnızca Batı Almanya'da 2030 yılına kadar kreşlerde 90 bine kadar personel açığı olacağı tahmin ediliyordu.