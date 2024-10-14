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Giriş Tarihi: 14.10.2024

Yatırımcılar AfD’yi risk olarak görüyor

Almanya için Alternatif Partisi’nin oy oranının giderek artması, iş dünyasını da endişelendirmeye başladı. Yatırımcılar, AfD’yi hem AB bölgesi hem de ülke ekonomisi için risk olarak görüyor

TEVFİK KARA
Yatırımcılar AfD’yi risk olarak görüyor
AfD'nin oy oranının ülke genelinde yüzde 20 seviyesine yükselmesi, partinin aynı zamanda bir eyaleti kazanıp diğerinden ikinci parti çıkması, Almanya'nın doğusuna yatırım planlayan iş adamlarını endişelendirdi. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre Doğu Almanya'daki şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası ırkçı AfD'yi tehlike olarak görüyor. Batıda işe endişe daha da büyük.

SLOGANLAR YASAKLANSIN
Doğudaki patronların yüzde 60'ı AfD'yi hem AB'nin hem de euro para biriminin geleceği için risk faktörü olarak görüyor. Batıda ise oran yüzde 80 seviyesinde. AfD'liler seçim propagandalarında eurodan ve AB'den çıkmayı vaadediyor. Ekonomi çevreleri vasıflı eleman bulma sıkıntısı nedeniyle de AfD'nin yabancı düşmanlığı içeren sloganlarının yasaklanmasını istedi.

SEÇİM RAHATSIZLIĞI
İş dünyası AfD'nin Thüringen'de seçimi kazanmasından rahatsızlığını dile getirirken, Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde elde ettiği başarıya da dikkat çekti. Siyasi çevreler AfD'nin doğu eyaletlerinde çok güçlü olduğunu ve seçimlerde elde edilen sonucun sürpriz olmadığını belirtirken, önümüzdeki yılki genel seçimlerin önemine işaret etti.

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Yatırımcılar AfD’yi risk olarak görüyor
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