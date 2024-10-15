SPD’den seçim öncesi bol vaat

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), Federal Meclis seçimlerine bir yıl kala kampanya hazırlığını başlattı. Parti, vergi mükelleflerinin yüzde 95'ine yardım, elektrikli otomobiller için satın alma primi ve 15 euroluk asgari saat ücretini içeren, ekonomik çöküşü sona erdirmeye yönelik bir strateji belgesi üzerinde uzlaştı.SPD Yönetim Kurulu'nun kapalı toplantısında kabul edilen konsept, vergi teşvikleri, borç freninde reform ve elektrik fiyatlarını düşürmek için ek önlemler de öngörüyor. Parti lideri Lars Klingbeil, kötü anket sonuçlarına rağmen, 2025 genel seçimlerinde yeniden en güçlü parti olmayı hedeflediğini açıkladı, "Kazanmaya kararlıyız" dedi.