AlmanEkonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün (ifo) raporu, Bavyeralıların okullarından çok memnun oldukları sonucunu ortaya koydu. İlk kez eyaletler bazında gerçekleşen ve halktan yaşadığı eyaletteki okullara not vermesi istenen araştırmadan Bavyera 2.77 not ortalamasıyla en iyisi çıktı. Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da ise not ortalaması 3.1 olarak açıklandı.