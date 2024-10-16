Yeni nesil, aile şirketine ilgisiz

Aile şirketlerini, aile içinden birisinin devralıp, devam ettirmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Kuzey Ren Vestfalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (IHK) Michael Meese, "Eyalette 85 bin şirketin 41 bini aile şirketi. Oran olarak yüzde 48. Hepsi de 55 yaşının üzerinde. Özellikle de küçük ölçekli aile şirketlerinde, aile içinden devam ettirecek kişi bulunamıyor" diye konuştu.Almanya genelinde 8276 şirket sorumlusuyla görüşerek fikirlerini aldıklarını ifade eden Meese, "Hepsi de aynı tehlikeyle karşı karşıya. Gençler, serbest mesleğin riskli olduğu gerekçesiyle aile şirketleri yerine daha garantili işlere talip oluyorlar. Bu Alman ekonomisi için bilhassa da piyasada gastronomi ve küçük ölçekli işletmecilik yapan sektör için büyük dezavantaj" dedi.